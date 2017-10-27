PKK sevici HDP'den MHP'ye komik suçlama: Teröristleri savunuyorsunuz

TBMM'de dün yasama faaliyetleri sürerken Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Erkan Haberal'la HDP Van Milletvekili Lezgin Botan arasında ilginç bir tartışma yaptı.

BOTAN, MHP'Yİ TERÖRİSTLERİ SAVUNMAKLA SUÇLADI

MHP'li Haberal, konuşmasını yapıp yerine geçerken, HDP'li Botan ona; "Teröristleri savunmayın" diye bir çıkış yaptı.

Bu sözler karşısında Erkan Haberal ise; "Kimseyi savunduğumuz yok bizim! Teröristi kimin savunduğun çok belli ya! Yapmayın Allah aşkına! Bize söylenene bak! MHP’ye “Teröristleri savunmayın.” diye söylüyorsun." karşılığını verdi.