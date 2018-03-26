PKK üyesi sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

"Bombalı eylem" için geldiği İzmir'de 12 kilogram C4 patlayıcıyla yakalanan terör örgütü PKK mensubu tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 8 yıl bir ay hapis cezası verildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Güven Suvarıoğulları ve avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, savcı, Suvarıoğulları'nın Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) ilgili maddeleri gereğince, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, resmi evrakta sahtecilik, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından cezalandırılması yönünde mütalaa verdi.

Savcı, tutuksuz yargılanan S.M. ve A.S'nin aynı suçlamalardan beraatlerini istedi.

Sanık Suvarıoğulları, yeterli düzeyde Türkçe bilmediğinden tercüman istediğini, aksi takdirde savunma yapmayacağını söyledi.

Mahkeme başkanı ise sanığın Türkçeyi savunma yapacak derecede iyi konuştuğunu, bu konuya ilişkin yasaların açık ve net olduğunu dile getirdi.

Heyet, sanığın Türkçe savunma yapmama talebini yinelemesi üzerine bunu "susma hakkı" olarak değerlendirdi.

Verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı Suvarıoğulları'na, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" suçundan 6 yıl, "resmi evrakta sahtecilik" suçundan da 2 yıl bir ay hapis cezası verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklar S.M. ve A.S.'nin ise aynı suçlamalardan beraatine hükmetti.

Olay

Gaziemir ilçesinde 2015'te durdurulan minibüste yanındaki A.S. ile yakalanan "Özgür" kod adlı PKK'lı terörist Güven Suvarıoğulları'nın üst ve çantasında yapılan aramada 5 adet 1,5 litrelik pet şişelerde 12 kilogram C4 plastik patlayıcı, bir tabanca ve 6 fişek, bir cep telefonlu bomba düzeneği ve çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilmişti.

Terör örgütü PKK üyesi Suvarıoğulları'nın yakalanmadan 5 gün önce eylem yapmak için kente geldiği, 3 gün boyunca askeri ve emniyet hizmet tesislerine yönelik eylem amaçlı keşif faaliyeti yürüttüğü tespit edilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, sanıklar Suvarıoğulları, S.M. ile A.S. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, resmi evrakta sahtecilik, silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlarından dava açmıştı.