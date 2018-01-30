PKK yandaşları yalana doymuyor

Cansız çocuk bedenleri görselinin de 21 Ağustos 2013'te, Esad rejiminin Doğu Guta'daki saldırısı sonrası çekildiği saptandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahsa da gözaltı uygulandı. Terör propagandası yapan, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaret eden 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 208 kişi için yasal işlem yapıldı. Muğla'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı.

UNICEF'TEN KARA PROPAGANDA

Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadaki kara propagandaya bir örnek de UNICEF'ten geldi. UNICEF MENA resmi hesabından yapılan Afrin'le ilgili paylaşımda kullanılan görselin de rejim ablukasındaki Doğu Guta'ya ait olduğu belirlendi. UNICEF'in daha önceki paylaşımlarında da kullandığı bu görseli, operasyon sürerken 'çocuklar saldırı altında' etiketi ile paylaşması kara propaganda olarak yorumlandı.