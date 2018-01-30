PKK yandaşları yalana doymuyor
Terör örgütü PYD/PKK'ya yakın sosyal medya hesaplarının 'TSK'nın Afrin'de sivilleri ve çocukları hedef aldığı' iddiasıyla paylaştığı fotoğraf, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR), Esad rejiminin Doğu Guta'da bir pazar alanına yaptığı saldırıyla ilgili 27 Kasım 2017 tarihli raporuna ait olduğu belirlendi.
- AA
Cansız çocuk bedenleri görselinin de 21 Ağustos 2013'te, Esad rejiminin Doğu Guta'daki saldırısı sonrası çekildiği saptandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Afrin operasyonuna yönelik, sosyal medyadan terör propagandası yapan 311 şahsa da gözaltı uygulandı. Terör propagandası yapan, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaret eden 571 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken, tespit edilen 208 kişi için yasal işlem yapıldı. Muğla'da sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan 5 kişi tutuklandı.
UNICEF'TEN KARA PROPAGANDA
Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik sosyal medyadaki kara propagandaya bir örnek de UNICEF'ten geldi. UNICEF MENA resmi hesabından yapılan Afrin'le ilgili paylaşımda kullanılan görselin de rejim ablukasındaki Doğu Guta'ya ait olduğu belirlendi. UNICEF'in daha önceki paylaşımlarında da kullandığı bu görseli, operasyon sürerken 'çocuklar saldırı altında' etiketi ile paylaşması kara propaganda olarak yorumlandı.
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