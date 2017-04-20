PKK yuvasını Bayraktar lazerledi Atak Cirit ile vurdu

Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesinde dün başlayan operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 26'ya yükseldiği duyuruldu. Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Besta (Bestler/Dereler) sözde cephe sorumlusu SORO kod (İran uyruklu) adlı terörist olduğu açıklandı.

Bu başarılı operasyonda bir ilke de imza atıldı. Yerli savunma sanayi projelerinin ön plana çıktığı operasyonda ilk defa milli savunma sanayimizin gözbebekleri, Bayraktar İHA, Atak helikopteri ve Cİrit füzesi bir arada kullanıldı. Bu gelişmeyi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile duyurdu. Varank, Twitter hesabından "Dün Şırnak'ta ilk kez Milli İHA'nın tespit edip, lazerle işaretlediği terör hedefini, milli helikopter ATAK, milli Cirit füzesi ile imha etti" dedi.

Dün Şırnak'ta ilk kez milli İHA'nın tespit edip lazerle işaretlediği terör hedefini milli helikopter Atak, milli Cirit füzesiyle imha etti. — Mustafa Varank (@varank) 20 Nisan 2017

Kaynak: Yenişafak