Son Dakika Haberleri E-gazete 1Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan şehit oldu

AK Parti Diyarbakır'ın Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, saat 24.00 sıralarında evinin önündeyken silahlı saldırıya uğradı.

Terör örgütü PKK mensupları tarafından yapıldığı değerlendirilen saldırıda ağır yaralanan Orhan Mercan hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

TERÖRİSTLER KAÇTI

Silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kaçan terörist ya da teröristlerin yakalanması için bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Saldırı sonrasında Diyarbakır'dan Lice ilçesine takviye güvenlik kuvvetlerinin istendiği ve terörist ya da teröristlerin muhtemel kaçış güzergahlarında operasyonların yoğunlaştırıldığı bildirildi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar, hain saldırıyı yeni duyduklarını ve saldırıya uğrayan arkadaşlarının hayatını kaybettiğini söyledi. Akar, kendilerine verilen bilgiye göre saldırının teröristler tarafından yapıldığını belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Soygundan 6 saat sonra yakalanınca 'Beni nasıl buldunuz?' diye sordu

Soygundan 6 saat sonra yakalanınca 'Beni nasıl buldunuz?' diye sordu

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Devlete borcu olanlar bugün son gün

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Köprü ve otoyol gelirleri rekora gidiyor

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

Henüz popüler olmayan en güzel tatil yerleri

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA