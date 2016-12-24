PKK propagandası yapanların evlerinde FETÖ dökümanları bulundu

NASA: Dünya'ya bir göktaşı çarpmasına karşın tamamen hazırlıksız durumdayız

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’nden Joseph Nuth San Francisco’daki Amerikan Jeofizik Birliği’nin yıllık toplantısında şöyle konuştu: "Temel olarak en büyük sorun, şu anda bu konuda yapabileceğimiz pek bir şeyin olmaması."