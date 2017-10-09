PKK’lı hainin öldüğü portakal bahçesi ilk kez görüntülendi

Muğla’da aranan 2 teröristten birisi, Köyceğiz'e bağlı Ulucami Mahallesi Çayiçi mevkisinde bulunan Durmuş C.’ye ait hücre evinin bahçesindeki portakal ağaçlarının arasında ölü olarak bulundu. Bombalı eylem hazırlığında olduğu iddia edilen teröristin hazırladığı EYP’nin elinde patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Teröristin cesedinin duyulan patlama sesinin ardından bölgeye giden Ramazan Cengiz adlı vatandaş tarafından bulunduğu ve Cengiz’in durumu güvenlik güçlerine ihbar ettiği ortaya çıktı.

Patlamanın yaşandığı bahçenin hemen yakınında oturan Hüseyin Yüksel, “Terörist bomba hazırlarken, bombanın elinde patladığı söyleniyor. Benim bahçemde 2 adet kümesim var. Sabah gittiğimde ikisinin de kapısı açıktı. Birileri açmış ama kim olduğunu anlayamadık. Başta önemsememiştik ama olayın bu şekilde olduğu ortaya çıkınca panik yaşadık. Cesedi benim evimin hemen karşısında yerde yüzüstü yatarken bulmuşlar. Ben korkumdan gelip göremedim. Bu olayın ardından bölgede yaşayan herkes büyük korku yaşadı” dedi.

Teröriste ait cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Halil Cengiz ise, yaşanılan korku dolu anları şöyle anlattı:

“Saat 11.00 sıralarında burada patlama olmuş. Bölgeye gelen küçük kardeşim Ramazan, ağaların arasında teröristi cansız olarak bulmuş. Bölgemizde terör olaylarının yaşanmasını istemiyoruz.”