PKK’lı hainleri Lazkiye’den Muğla’ya getiren tekne ilk kez görüntülendi

Suriye’nin Lazkiye kentinden geçen hafta Muğla’nın Seydikemer ilçesine Akdeniz üzerinden tekneyle gelen 4 PKK’lı terörist ile onlara yardım eden 3 şüpheli buluşma noktasında düzenlenen operasyonla yakalanmış, olaydan 1 gün sonra Köyceğiz ilçesi Toplarlar bölgesinde çıkan çatışmada ise 5 terörist ölü ele geçirilmişti. Kaçan 2 teröristten biri ise EYP hazırladığı sırada meydana gelen patlamada ölü olarak ele geçirilmişti.

Muğla’da geçen hafta 6’sı ölü, 4’ü sağ olarak yakalanan PKK’lı teröristlerin, 2 kardeşi dağda olan Suriye uyruklu ‘Fuat’ kod adlı Ebu Reşit yönetiminde Lazkiye’den Türkiye’ye getirildiği ortaya çıktı. Nisan ayında Van’da yakalanan örgüt mensupları, PKK’nın Batı illerine deniz yoluyla terörist sokacağını itiraf etti. Güvenlik kuvvetleri, Ege ve Akdeniz kıyılarında tedbirleri artırdı. Elde edilen bilgilerle, Muğla’nın Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. 28 Eylül’de, “Santo” adlı tekneden şüphelenen güvenlik kuvvetleri, 4 mürettebat ile Ebu Reşit’i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ebu Reşit, ‘Santo’ isimli tekneyle Lazkiye’den Türkiye’ye son 1,5 ayda 6 sefer yaptıklarını itiraf etti.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bağlanan 35 metre boyundaki trol olarak tabir edilen “Santo” isimli balıkçı teknesi, Fethiye’deki bir yediemine teslim edildi. İlk kez görüntülenen teknenin üzerine teröristlere ait yaşam malzemesi ve çelik yeleklerin olduğu gözlendi. Halen Türk ve Kongo bayraklarının asılı olduğu teknenin Lazkiye’den hareket eden tekneye her seferde önce Suriye, ardından da Kongo bayrağı çekildiği, Türkiye kıyılarına yaklaşınca da dikkat çekmemek için tekneye Türk bayrağı asıldığı kaydedildi.