PKK'lı hainlerin sonu geliyor
Darbeci teröristlerin TSK ve emniyetten temizlenmesiyle birlikte terörle mücadelede başarılı sonuçlar alındı. Yurt içi ve sınır ötesi harekatlar ile PKK’nın nefesi kesildi. Kuzey Irak, Hakkari ve Erzincan’da 19 PKK’lı etkisiz hale getirildi.
Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C ile topyekun mücadeleye giren Türkiye, terör örgütlerini yok etme noktasına geldi. FETÖ’cü hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetten ihraç edilmesiyle terörle mücadelede üst safhaya geçilirken, sınır ötesi harekatlar da PKK’ya nefes aldırılmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör koridorunu yaran TSK, iç terör operasyonlarıyla da PKK’ya ağır darbe vurdu.
NEFES ALDIRMIYORLAR
Son günlerde Kuzey Irak’a 8, Hakkari’de 9, Erzincan’da ise 2 terörist olmak üzere toplamda 19 PKK’lı etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü belirtti. Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kemah kırsalında hareket halindeki PKK’lı 2 teröristi belirledi. Bunun üzerine SİHA’lar yönlendirildi. İki terörist ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. TSK’nın Kuzey Irak’a yaptığı hava harekatıyla ilgili yaptığı açıklama ise, “Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 8 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.
AĞRI’DA TERÖRiSTLER KISKAÇTA
AĞRI’nın Doğubeyazıt ilçesi ile Van›ın Çaldıran ilçesi arasında bulunan Tendürek Dağı bölgesinde PKK’lı teröristler yolu trafiğe kapattı. Teröristler 2’si TIR toplamda 4 aracı ateşe vererek yaktı. Güvenlik güçleri teröristleri kıskaca aldı. Operasyon devam ediyor.
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