PKK'lı hainlerin sonu geliyor

Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ, PKK, DEAŞ ve DHKP-C ile topyekun mücadeleye giren Türkiye, terör örgütlerini yok etme noktasına geldi. FETÖ’cü hainlerin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyetten ihraç edilmesiyle terörle mücadelede üst safhaya geçilirken, sınır ötesi harekatlar da PKK’ya nefes aldırılmıyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör koridorunu yaran TSK, iç terör operasyonlarıyla da PKK’ya ağır darbe vurdu.

NEFES ALDIRMIYORLAR

Son günlerde Kuzey Irak’a 8, Hakkari’de 9, Erzincan’da ise 2 terörist olmak üzere toplamda 19 PKK’lı etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Hakkari kırsalındaki operasyonlarda 9 bölücü terör örgütü mensubunun öldürüldüğünü belirtti. Erzincan’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kemah kırsalında hareket halindeki PKK’lı 2 teröristi belirledi. Bunun üzerine SİHA’lar yönlendirildi. İki terörist ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. TSK’nın Kuzey Irak’a yaptığı hava harekatıyla ilgili yaptığı açıklama ise, “Irak kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Zap bölgeleri ile Hakkâri kırsalında devam eden operasyonlar kapsamında hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu toplam 8 silahlı terörist etkisiz hale getirilmiştir” dedi.