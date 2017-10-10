AK Parti Lice Başkan Yardımcısı Orhan Mercan'ın 30 Haziran'da terör örgütü PKK mensuplarınca evinin önünde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve olayın faili olduğu belirlenen terör örgütü PKK üyesi Kemal Polat hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Lice ilçesi Mulla Mahallesi 6. Sokak'ta 30 Haziran'da yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğuna dair ihbar üzerine olay yerine güvenlik güçlerinin gittiği ve incelemede ölen kişinin AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mercan olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Vücudunda 12 mermi deliği tespit edildi

Otopsi tutanağına da yer verilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

"Ölü muayene ve otopsi tutanağına göre, maktul Mercan'ın vücudunda 12 ateşli silah giriş ve çıkış deliği tespit edilmiştir. Ölümün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kemik kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti, iç organ yaralanması ve iç dış kanama sonucu meydana gelmiş olduğu kanaatine varılmıştır. Olay yeri incelemeleri sırasında 4 kovan bulunmuş olup ateşli silahın 9 mm çapa sahip olduğu, kovanların 6136 sayılı yasaya göre yasak niteliğe haiz olduğu uzmanlık raporuyla tespit edilmiştir."

Kadın kıyafeti giymiş

Lice Cumhuriyet Başsavcılığında olay ve sanığa ilişkin bilgi veren gizli tanık "Kilit" ifadesinde şu bilgileri paylaştı:

"Sanık Kemal Polat'ı Mulla Mahallesi 9. Sokak civarında gördüm. Üzerinde koyu renkli uzun kadın pardösüsü, başında yüzünün çoğunu örtecek şekilde siyah renkli başörtüsü vardı. 11. Sokak'tan gelerek 9. Sokak aşağısına doğru koşarak gidiyordu. Sonra Mercan'ın vurulduğunu öğrendim. Bu kişiyi gördüğümde Mercan'ın vurulduğu yere yakındı ve hızla uzaklaşıyordu. Kesin ve net olarak teşhis ediyorum."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Polat hakkında "devletin birligini ve ülke bütünlüğü bozmak", "tasarlayarak öldürmek" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.