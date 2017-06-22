PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de hakkında kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan PKK terör örgütü üyesi Abdurrahim Demir, Yunanistan'a kaçmak istediği sırada polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
- İHA
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından, 'devlet egemenliğinde altında bulunan toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya çalışmak' suçundan 2013 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen terör örgütü PKK üyesi Abdurrahim Demir'in yurt dışına kaçacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Terör ekipleri Kapıkule Sınır Kapısı civarındaki bir dinlenme tesislerinin bulunduğu arazide saklanan Demir'i düzenledikleri operasyonla yakalayıp gözaltına aldı. İlk ifadesinde Yunanistan'a kaçmak istediğini itiraf eden PKK'lı Demir, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından elleri arkadan kelepçelenen PKK'lı Demir, Edirne Adliye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.
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