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PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı terörist çıktı

Adana'da terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan yedi kişiden biri olan Erkan İ.'nin ablasının, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu ve Suriye'de öldürüldüğü belirtildi.

  • DHA
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Terörle Mücadele Müdürlüğü (TEM) ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde bulunan 3 mahallede operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı şafak vakti düzenlenen operasyonda, örgüt adına sokak gösterileri düzenleyip korsan gösterilerde bulunan ve örgütün propagandasını yaptıkları önü sürülen 1'i kadın 7 kişiyi yakalandı.

Evlerde yapılan aramalarda ise çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Gözaltına alınan Erkan İ.'nin ablası Ezgi İ.'nin DEAŞ mensubu bir terörist olduğu ve Suriye'de çıkan bir çatışmada öldürüldüğü belirtildi.

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