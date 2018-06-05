Hakkari'nin Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan yol kontrolleri sırasında bir yolcu minibüsünde çantalarında 4 el bombası bulanan PKK'lı 2 terörist yakalandı
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu minibüsünde yapılan kontrolde iki teröristin çantalarında 4 el bombasıyla yakalandığı bildirildi.
- AA
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"5 Haziran'da ilimiz Çukurca ilçesi Köprülü Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu minibüsü içerisinde yapılan kontrolde 2 bölücü terör örgütü mensubu çantalarında bulunan 4 el bombası ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan bölücü terör örgütü mensuplarının ifadeleri doğrultusunda Çukurca ilçe merkezinde belirlenen bir adrese yapılan operasyon neticesinde 5 şahıs bölücü terör örgütüne yardım ettikleri şüphesi ile gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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