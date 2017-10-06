PKK'lı teröristler Gürbulak Sınır Kapısı'nda görevli gümrük personelini taşıyan araca saldırı düzenledi

Dün, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Doğubayazıt'a gümrük personeli taşıyan Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait zırhlı aracın Telçeker köyü mevkisinden geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce roketatarlı ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.