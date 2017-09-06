PKK'lı teröristler işçilere ateş açtı: Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Çobanpınar Köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere, PKK'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
- DHA
Olay, öğlen saatlerinde Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana geldi. Enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 işçi de yaralandı.
Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.
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