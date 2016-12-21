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PKK'lı teröristler Halep’e yerleşti!

Doğu Halep'teki bölgelere PKK/YPG militanlarının yerleştiğini gösteren fotoğraflar ortaya çıktı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Dernek Başkanı Güngör Yavuzaslan, "Suriye'de Halep'ten sivillerin tahliyesi için varılan anlaşma kapsamında siviller tahliye edilirken, Şeyh Maksud, Eşrefiye, Ay Tal ve Bostan mahalleleri PKK/YPJ militanlarının kontrolüne geçti. Rejim ve kent içinde bulunan Şii milisler terör örgütü PKK’nın Halep’in içinde konuşlanmasına izin veriyor" dedi.

PYD ÇAĞRI YAPMIŞTI

PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD Başkanı Rezzan Hido, Baas çetesine çağrı yaparak, Halep’ten sonra El-Bab'ın da işgal edilmesini istemişti.

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD yöneticisi, Rus hava kuvvetleri ve İran kontrolündeki milis grupların desteğiyle Halep’te katliam yapan Esed güçlerinin, El-Bab’ı da işgal ederek gücünü pekiştirebileceğini söyledi.

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