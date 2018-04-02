PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 6 şehit veren Ekmekçiler köyünde teröre tepki yürüyüşü düzenlendi

Taziye ziyaretlerinin sürdüğü Ekmekçiler köyünde aralarında kadınların da yer aldığı köy sakinleri, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", Kahrolsun PKK" ve "Her şey vatan için" sloganları attı.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Şehit korucu Mehmet Eren'in amcasının oğlu Ayhan Eren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehit güvenlik korucularının ailelerine gönderdiği taziye telgrafını okudu.

Daha sonra köy imamı şehitler için dua okudu.

Şehit korucu Seyfettin Başkurt'un amcası ve korucu başı Abdurrahman Başkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korucuların yaklaşık bir yıldır Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağladığını söyledi.

- "Ciğerimiz yanıyor, söyleyecek söz bulamıyoruz"

Şehitlerin intikamını mutlaka alacaklarını belirten Başkurt, "PKK başta olmak üzere her türlü terörü lanetliyoruz. Terör örgütü PKK taşeron bir örgüttür, Allah belalarını versin. Ekmekçiler köyü halkı olarak yıllardır terör örgütüyle mücadele ediyoruz. PKK'nın karşısındayız, kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz." dedi.

Hain saldırıda 25 yaşındaki yeğeni Seyfettin Başkurt'u şehit verdiklerini ifade eden Başkurt, "Diğer korucularım da benim ciğerim ve kardeşlerimdi. Hepsi evli ve çocukları vardı. Bizim ciğerimiz yanıyor, söyleyecek söz bulamıyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız"

Başkurt, terör örgütü PKK ve siyasi uzantılarının kesinlikle Kürt halkını temsil etmediğine dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Bunlar Ermeni uşağıdır ve bunun gizlisi saklısı yok. Ekmekçiler olarak bunlar kesinlikle hiçbir zaman bizi temsil etmedi. Biz onları istemiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız. Terör örgütü, bu köy şehit verdi diye pes edeceğiz diye düşünmesin. Böyle bir şey olamaz. Daha bu başlangıçtır, mücadelemizi sürdüreceğiz."

- "Bu çocuklar sahipsiz değildir"

Şehit Nevzat Gökçe'nin ağabeyi güvenlik korucusu Zeki Gökçe de köylüler olarak terörle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Teröristlerin 38 çocuğu babasız bıraktığını ifade eden Gökçe, "Kardeşim Nevzat'ın da 6 çocuğu var. Bu çocuklar sahipsiz değildir. Devletimiz var olduğu müddetçe bu çocukların annesi ve babası vardır. Kesinlikle kimse, 'Bu çocuklar yetimdir.' demesin." dedi.

- "Hiç kimse bu vatanı sahipsiz sanmasın"

Terör örgütü PKK'nın Kürtleri temsil etmediğini vurgulayan Gökçe, kimsenin örgütün oyununa gelmemesi çağrısında bulundu.

8 çocuk babası şehit Abdullah Yüztaş'ın ağabeyi Sabri Yüztaş da terör örgütünün hain emellerine ulaşamayacağını aktardı.

"Vatan sağ olsun, hepimizin başı sağ olsun. Vatan söz konusu olunca gerisi teferruattır. Şehitlerimiz ölmedi, yaşıyor. Hiç kimse bu vatanı sahipsiz sanmasın." diyen Yüztaş, devletin terör örgütleriyle mücadeledeki kararlılığı sonuna kadar desteklediklerini kaydetti.

Ormanardı köyü mevkisindeki yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt, Nevzat Gökçe ve Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut şehit düşmüş, 3 güvenlik korucusu ve 3 asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.