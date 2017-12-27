PKK'lı teröristlere giydirilecek 'Gri tulum' HDP'yi rahatsız etti

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) yer alan tek tip kıyafet uygulamasını 'cezanın üstüne ceza vermeye çalışmak' diyerek eleştirdi. Ancak tek tip uygulaması dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta hatta cezaevlerinde dahi uygulanan ülkeler var. Türkiye'de ise sadece duruşmalara katılacak olan darbeye teşebbüs eden ve terör suçluları için uygulanacak. HDP'nin eleştirdiği bu madde ile yargılanan PKK'lılar duruşmalara 'gri tulum' ile getirilecek.

Dünyada uygulanan tek tip Türkiye'de olunca rahatsız etti

Dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında gösterilen ABD, Almanya, İsveç, İngiltere gibi bir çok ülke hapishanelerde tek tip kıyafet uygulaması yapıyor. Türkiye de son dönemdeki olaylarla birlikte duruşmalara katılan tutuklu ve hükümlülerin kamuoyuna bir takım mesajlar vermek için kullandığı kıyafetlerden dolayı böyle bir uygulamayı KHK ile zorunlu hale getirdi. KHK'daki maddede dikkat çeken detay ise sadece darbeye teşebbüs edenler değil terör suçluları ve hükümlüleri de duruşmalara tek tip kıyafet ile götürülecek. KHK'da yer alan maddeye göre; Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen maddeyle, darbe suçunu işleyen tutuklu ve hükümlüler ‘badem kurusu’, terör suçluları için ise “gri tulum" giyme zorunluluğu getirildi.

HDP'yi rahatsız eden "gri tulum"

PKK'nın siyasi sözcülüğünü yapan HDP bu düzenlemeden rahatsız oldu. KHK'de yer alan, cezaevinde tek tip kıyafet giyilmesine yönelik düzenlemeyi eleştiren HDP grup başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Verilen cezanın üstüne ayrıca ceza vermeye çalışmak intikamcılıktır. Bugün Türkiye'de gördüğümüz şey de intikamcı bir hukuk anlayışıdır. Bunun adı da zaten hukuk değildir, olamaz" dedi.