PKK'lı teröristlerin saldırısına uğrayan Silvan Belediyesi Özel Kalem Müdürü'nü CHP'li Tanrıkulu'nun hedef gösterdiği ortaya çıktı

Silvan Belediyesi’nde özel kalem müdürü olarak görev yapan İbrahim İçgil, 3 gün önce, ilçenin merkezinde teröristler tarafından sık sık saldırıya uğrayan ışıklandırmaları kontrol ettikten sonra, kardeşi ve iki akrabası ile birlikte evine doğru yola çıktı. İçgil, Yenişehir Mahallesi'ndeki evine yaklaştığı sırada PKK’lı teröristlerin uzun namlulu silahlarının hedefi oldu. Teröristlerin suikast girişiminden kurtulan İçgil’in bulunduğu arabada, merminin isabet etmediği tek bir nokta kalmadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PKK’nın suikast girişiminden son anda kurtulan Özel Kalem Müdürü İbrahim İçgil’in, binlerce teröristi etkisiz hale getiren SİHA’ları “Sivilleri öldürüyor” yalanıyla karalamaya çalışan, teröristlere kalkan geren CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hedef gösterildiği ortaya çıktı. Tanrıkulu’nun, Silvan Belediyesi’ne kayyım atanması sonrasında Özel Kalem Müdürlüğü görevine getiren İçgil’i Meclis gündemine taşıdığı görüldü. Tanrıkulu’nun ayrıca İçgil’i adeta PKK’lı teröristlere hedef göstermek için resmini paylaşarak, “Hukuka aykırı olarak kayyım atanan belediyeler, AK Parti’nin örgütlenme merkezine dönüştü. AK Parti gençlik kolu başkanı önce bekçi sonra müdür oldu” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Diğer yandan Sezgin Tanrıkulu’nun İçgil’i hedef tahtasına koymasının ardından PKK yayın organlarının, aynı zamanda başta terör destekçisi Sözcü ve Cumhuriyet’in de Özel Kalem Müdürü İçgil için karalama kampanyası başlattığı öğrenildi. Ayrıca, Tanrıkulu’nun skandal çıkışlarının ardından İçgil’in, PKK terör örgütü tarafından defalarca tehdit edildiği, bunun da emniyet raporlarına yansıdığı belirtildi. İçgil, Diyarbakır’da belediyelere sızan PKK sempatizanlarının tasfiyesinde önemli rol oynayan isimlerin başında geliyor.

Cevap ver Tanrıkulu!

PKK’nın suikast girişimiyle Tanrıkulu’nun çıkışları arasındaki paralellik kafalarda soru işaretleri oluşturdu. (Diriliş Postası)