Gaziantep'te PKK'lıların evinden FETÖ kitabı çıktı

Gaziantep Valiliği, yapılan bir operasyon ile DEAŞ'lı bir kişiye saldırı hazırlığında olan 4 PKK’lının yakalandığını, evlerinden de "FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap ele geçirildiğini" duyurdu.

SİLAH, UYUŞTURUCU, FETÖ KİTABI..

Açıklamada, PKK'nın gençlik yapılanması üyesi kişilerin eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu kullandıklarını ifade edilerek şöyle denildi: "PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması olan YDG-H içerisinde faaliyet gösteren ve sözde DEAŞ terör örgütü üyesi olan ismi bilinmeyen bir şahsa yönelik suikast hazırlığındaki 4 örgüt mensubu eylemlerini gerçekleştirmeden yakalanmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarının eylem hazırlığında oldukları ve uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilmektedir. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, çeşitli elektronik malzeme, 3 adet paket halinde 120 gram uyuşturucu madde ile FETÖ/PDY terör örgütü içerikli 1 adet kitap elde edilmiştir."