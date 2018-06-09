Emekli Tuğgeneral Başbozkurt: PKK'nın amacı 'Şemdinli üçgeni'ni Türkiye’den koparmaktı

Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki ilk adımı olan Şah Fırat Harekâtı'nı yöneten emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Irak kuzeyinde devam eden operasyonlar ve Kandil'de PKK'lı teröristlerin hareket tarzına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan operasyonları 'Kandil yolunda ilk safha' olarak niteleyen Başbozkurt, "Sınırdaki Hacıbey Çayı'ndan itibaren yaklaşık 20 km mesafede bu mücadele yürütülüyor. Şemdinli, Derecik ve Çukurca'dan itibaren Irak kuzeyine girerek bir hat oluşturuluyor. Şemdinli üzerinden istikamet Hakurk ve devamında Sidekan ve Kandil. Burası Kandil'e açılan kapı. Derecik ve Çukurca ise Zap Vadisi'ne, Hayat Vadisi ve Kanimasi bölgelerine açılıyor. Burada bir kuşak oluşturulacak. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla Suriye kuzeyinde oluşturmuş olduğumuz 30-40 km'lik emniyetli kuşağı, Irak kuzeyinde de oluşturmak üzere Türkiye bu harekâtı yapıyor" dedi.

'ŞEMDİNLİ ÜÇGENİ'NE GELECEKLERDİ

Afrin'deki hezimetin öcünü almak isteyen PKK'nın 'Şemdinli üçgeni' diye adlandırdığı bölgeye yoğunlaştığını anlatan Başbozkurt, "Terörist örgüt, kurulduğundan itibaren Şemdinli üçgeni, diyor. Yani, İran-Irak-Türkiye üçgeni. Afrin'in öcünü almak için buraya yöneldiler. Marttan itibaren o bölgeye yığınak yaptılar, Irak ve Suriye içindeki teröristleri buraya kaydırdılar. Türkiye'nin harekâta Şemdinli'den başlamasının maksadı bu" diyerek şunları anlattı: "Kandil, sınırdan 190 km uzaklıkta 4 km genişliğinde ve kuzey-güney istikametinde de 13 km'lik bir alanı kapsayan korkunç dağlık bir bölge. İran ve Irak arasında büyük bir arazi kesimi. Ama Kandil artık PKK için güvenli değil."

ŞU AN ORAYA GİRMENİN TAM ZAMANI

"Kandil'in sadece psikolojik özelliği kaldı. Bunu mutlaka gerçekleştirmemiz lazım ve tam zamanı şu anda. Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda yaptıklarını, orada elde ettiği tecrübe, birikim, arşiv nezdinde aynı sistemi Irak kuzeyinde uygulamaya çalışıyor. Sözde Afrin geçilmezdi, PKK için bir kaleydi. Ama Türkiye burayı 2 ay gibi kısa bir sürede kontrol altına aldı. Afrin'de bunu gören terör örgütü şu anda çöküntü içindedir. Artık yeni bir ana karargah arayışı içerisindeler ve Kandil'i boşaltıyorlar. Terör örgütü, güneye doğru, Süleymaniye istikametindeki sarp ve kayalık arazilere doğru gidiyor. Kaçış güzergahları burası. Erbil istikametinden Sincar ve oradan Suriye kuzeyindeki Karaçok bölgesi de yeni istikametleri. Neden burası derseniz, ABD, PKK'yı daha fazla küstürmemek için belli bir müddet bunları Sincar ve Karaçok'ta muhafaza edecek. Çünkü Münbiç'ten apar topar çıkarılmaları örgüt üzerinde büyük baskı yarattı. Sözde liderler geçmişte olduğu gibi İran'a değil Süleymaniye istikametinde kaçıyorlar."

Ovaköy şart oldu

Amerikalıların Kandil’den çıkan PKK’lı teröristleri Sincar, Karaçok ve Mahmur’da belli bir süre saklayacağını düşündüğünü söyleyen Başbozkurt, Irak’ta güvenli bir liman arayan örgütün belki de ‘Mahmur’da karar kıldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyon için Kandil’le birlikte Mahmur’u da bu nedenle anmış olabileceğini dile getirdi. PKK’nın Kandil’i gözden çıkardığını kaydeden Başbozkurt, “İşte burada Ovaköy sınır kapısının stratejik önemi ortaya çıkıyor. Ovaköy’ü devreye alırsak Mahmur planı da Sincar planı da Suriye-Irak istikametindeki geliş gidiş güzergahları da devre dışı kalacak. Bizim ne yapıp ne edip Ovaköy’ü derhal başlatmamız lazım. Bizim bekamız Ovaköy’den geçiyor. Ovaköy, Kerkük ve Musul’un de huzurudur, refahıdır. Üstelik Mahmur, bizim uluslararası anlaşmalar nezdinde güvenlik haklarımız içerisindeki bir bölgedir. Türkiye, Ankara Anlaşması ve uluslararası anlaşmalar nezdinde 75 km derinliğe girebilir ve Mahmur da ancak 40-50 km mesafededir sınırlarımızdan. Bunlar nereye kaçarsa kaçsın artık Türkiye bu kararlı duruşuyla, milli ve yerli silahlarıyla bütün terör örgütlerini ininde yok edecek güce, imkan ve iradeye sahiptir” diye konuştu.

(Yeni Şafak)