Mardin’de biri PKK’nın dağ kadrosundan 2 şüpheli yakalandı
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Askerlik Şubesi yakınlarında şüpheli tavırlarıyla polisin dikkatini çeken 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslardan birinin örgütün dağ kadrosundan geldiği belirlendi.
- İHA
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Askerlik Şubesi civarındaki dolaşan 2 şüpheli şahıs, polisin dikkatini çekti. Polis, durduğu şüphelilerin GBT kontrolünü yaptı. Kontrolde terör örgütü ile bağlantıları tespit edilen şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin terör örgütü PKK’nın dağ kadrosundan kente geldiği belirlendi.
Şahıslar, ifadeleri alınmak üzere Mardin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
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