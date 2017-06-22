PKK'nın gücü yine öğretmene yetti

Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nden memleketi Gümüşhane’ye giderken, Tunceli’de PKK’lı teröristler tarafından aracı kurşunlanıp yakıldıktan sonra kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın öğrencileri yasta. Öğretmen Necmettin Yılmaz’ı teröristlerin şehit ettiği söylenirken, Tunceli Valiliği öğretmenin şehit edildiği iddialarına dair bulgu olmadığını açıkladı. Geçen yıl ekim ayında atandığı Siverek’e 60 kilometre uzaklıktaki Çiftçibaşı Mahallesi’ndeki ilkokulda tek başına hem müdür, hem de öğretme olarak görev yapan Necmettin Yılmaz, 16 Haziran’da öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra memleketi Gümüşhane’ye gitmek için otomobiliyle yola çıktı. 23 yaşındaki öğretmen Necmettin Yılmaz aynı gün saat 15.00 sıralarında Tunceli- Pülümür karayolunun 46’ncı kilometresine geldiğinde, yol kesen PKK’lı teröristler tarafından otomobiline ateş açılarak durduruldu.

ARACI KURŞUNLANDI

Kurşunlarla delik deşik olan otomobili ateşe veren teröristler öğretmen Necmettin Yılmaz’ı kaçırdı.

Aracı kullanılmaz hale gelen öğretmenin Necmettin Yılmaz’ın kurtarılması için bölgeye İHA ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler gönderildi. Aramalar ve operasyonlar devam ederken, terör örgütü PKK’nın kaçırılan öğretmen Yılmaz’ı katlettiği haberleri geldi, ancak bununla ilgili Tunceli Valiliği ‘şehit’ iddialarını doğrulamadı.

GÖZÜ YAŞLI BEKLEYİŞ Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın teröristler tarafından kaçırılması, görev yaptığı Şanlıurfa´nın Siverek İlçesi’ne bağlı Çiftçibaşı Köyü›nde büyük üzüntüye neden oldu. Öğretmenlerinin şehit edildiğini söyleyen öğrencileri Çiftçibaşı İlkokulu’nda toplanarak, onun için gözyaşı döktü. Öğretmenlerini çok sevdiklerini söyleyen öğrenciler, “Karnelerimizi dağıttıktan sonra gitmişti. O bizim için çabalıyordu, biz de onu çok seviyorduk. Onsuz nasıl okula geleceğiz bilemiyoruz” diyerek üzüntülerini belirtti.

ŞEHİT İDDİASI DOĞRU DEĞİL

Tunceli Valiliği ise öğretmen Yılmaz’ın şehit edildiğine ilişkin herhangi bir bulgunun olmadığını kaydetti. Açıklamada, “Devam eden çalışmalarda; şu ana kadar öğretmenimizin şehit edildiğine dair herhangi bir bulgu ve emareye rastlanılmamış olup kayıp olan öğretmenimizin bulunması için bölgede güvenlik güçlerimizce çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

SADECE ÖĞRETMENDİ