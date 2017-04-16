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PKK'nın kazdığı çukur, kendisine mezar oldu

Türkiye referandum kararını verdi. Referandum sonuçları da belli oldu. Açıklanan sonuçlar, halkın da PKK'dan isyan ettiğini gözler önüne serdi.

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1 Kasım seçimlerinde HDP'li vekillerin ve PKK'nın baskısı altında sandığa giden vatandaş Türkiye'nin güçlü terörle mücadelesi sonrası huzur içinde gittiği sandıkta PKK'yı kazdığı çukura gömdü. 

 PKK BİTERİZ DEMİŞTİ 

Kampanya sürecinde başta tüm terör örgütleri gibi PKK da hayır kampanyası yürütmüş yaptıkları açıklamalarda 'Evet' çıkarsa biteriz demişti.

İşte 1 Kasım milletvekili seçimlerinde AK Parti'nin aldığı oylar ve 16 Nisan referandumunda çıkan sonuç

 

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