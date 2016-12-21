PKK'nın kimliğini açıkladığı teröristin DNA'sı yakınları ile eşleştirilecek

Cumartesi günü Kayseri'nin merkez Melikgazi İlçesi'ndeki Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kampusu Acil girişinde meydana gelen olayda yaptığı bombalı eylem sonrası cesedi paramparça olan teröristin, PKK'ya ait internet sitelerinde TAK militanı 26 yaşındaki Van Özalp doğumlu Kasım Yıldırımçakar olduğu öne sücrüldü. Kayseri polisi, bu ismin hedef şaşırtmaca da olabileceğini, halen ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda bulunan, parmak izi alınan ve otopsisi yapılan teröristten alınan DNA örnekleriyle, yakınlarından alınacak DNA örnekleriyle eşleşme yapacakları bildirildi. Polis yetkilileri, "PKK'ya ait internet sitelerinde açıklanan isim yanıltıcı veya hedef şaşırtıcı olabilir. O nedenle DNA eşleşmesi yapılmadan, teröristin kesin olarak kimliği budur diyemeyiz" dedi.

KOMADAKİ 3 ASKER MAKİNEYE BAĞLI

Bu arada, Kayseri'de patlama sonrası ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde tedavi gören yaralı sayısı 13'a düştü. ERÜ hastaneler Baştabibi Prof. Dr. Kudret Doğru, şöyle dedi:

"Halen, hastanemizde 13 yaralı bulunmaktadır. Bundan bir bölümü de bu gün taburcu edilecek. Servislerde 8, yogun bakımda ise 5 askerimiz tedavi görüyor. Yoğun bakımdaki 5 hastadan 3'ü makinaya bağla olarak yaşamlarını sürdürüyor. Mehmetçiklerimizin hayata dönüşüyle ilgili tüm personelimiz elinden gelen çabanın fazlasını gösteriyor."

'VALİLİK HALKA TEŞEKKÜR ETTİ

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı da yazılı bir açıklama ile kent halkına şehit ve yaralı ailelerine gösterilen sıcak ilgiden dolayı teşekkür etti. Vali Kamçı, yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"17.12.2016 günü ilimizde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 14 askerimiz şehit olmuş, 54 asker ve 1 sivil olmak üzere toplam 55 vatandaşımız yaralanmıştır. Bu yaralıların tedavisi devam etmektedir. Ayrıca, yaralılarımızın yakınlarıyla alakalı bütün önlemleri almış bulunmaktayız. Kayseri Valiliği olarak şehit ailelerine bir otel tahsis edilmişti ama, vatandaşlarımızdan şehit yakınlarının yemek, barınma gibi konuda hizletlerindeyiz şeklinde müracaatlar oldu. Bu anlamda tüm Kayserililer'e teşekkür eder, şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılara da acil şifalar dileriz. Terör eylemlerinde önemli olan husus, eylemlerin büyüklüğü değil, yarattığı veya yaratacağı etkinin büyüklüğüdür. Kayserili hemşerilerimizden beklediğimiz terör örgütünün oyunlarına gelmeden sağduyulu davranmalarıdır.