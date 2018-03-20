Afrin'de ele geçirilen terör örgütü PKK/PYD'ye ait cephaneliğin NATO standartlarına göre inşa edildiği ortaya çıktı

Terör örgütü PKK/PYD’nin işgalinden kurtarılan Afrin’de temizlik devam ediyor. Örgütün tünel ağları ve cephaneliklerinin belirlenmesi için TSK ve ÖSO yoğun bir faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Afrin’in hemen dışında, zeytin ağaçlarıyla kaplı bir tepenin eteğinde PKK/PYD’nin devasa boyutlarda mühimmat deposu bulundu.

Kalın beton duvarlarla yer altına inşa edilen, 13 bölmeden oluşan yaklaşık bin 200 metrekarelik tamamen NATO standartlarına göre dizayn edilmiş son derece ciddi bir mühendislik ürünü görüntüsü veriyor. İçine TIR rahatlıkla girebiliyor. Tavanda havalandırma delikleri ve onların içinde yer alan kuşların girişini engelleyen kafesler bulunuyor. Zeminde ise yağmur sularını toplamak için depolar yapılmış. Bir terör örgütünün aklının çok ötesinde bir planlama ve mühendislik açık şekilde kendini hissettiriyor.