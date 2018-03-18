PKK'nın terör kamplarına operasyon: 10 Mart'tan bu yana 18 terörist öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca 10 Mart'ta PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Güvenlik güçlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Kani Rash bölgelerindeki teröristlere yönelik hava destekli operasyonda biri sağ 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonda 10 Mart'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 18 oldu.

Yaklaşık 2 bin 500 metre yükseklikteki dağlık, kayalık arazide geçekleştirilen operasyonda teröristlere ait 11 mağara ve 23 barınak kullanılmaz hale getirilmiş, çok sayıda el yapımı patlayıcı düzeneği, silah, mühimmat, örgütsel doküman ile yaşam malzemesi ele geçirilmişti.