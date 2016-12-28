PKK’nın uyuşturucu geliri 1.5 milyar dolar

Türkiye’de son dönemde düzenlenen başarılı operasyonlarla ağır darbe alan terör örgütü PKK’nın finans kaynağını uyuşturucu, kaçakçılık, haraç toplama ve kara para oluşturuyor. Hedef gözetmeden gerçekleştirdiği eylemleriyle dünyanın en acımasız terör örgütleri listesinde ilk sıralarda yer alan PKK, 1980 ve 1990’lı yıllarda kırsalda yerleşim yerlerine düzenlediği baskınları, şehirlerde gerçekleştirdiği saldırılarla sürdürüyor.

AĞIR DARBE VURULDU

Kırsalda umduğunu bulamayınca saldırılarını şehirlere taşıyan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve emniyet unsurlarınca karadan ve havadan yürütülen kapsamlı operasyonlarla ağır kayıp veren PKK’nın finans kaynaklarını Türkiye’de uyuşturucu, insan, silah ve sigara kaçakçılığı ile esnaf ve iş adamlarından, bölge halkından topladığı haraç oluşturuyor.

Son dönemde Diyarbakır’ın Lice ilçesinde son yıllarda düzenlenen müşterek operasyonlarla PKK’nın finans kaynağı olan uyuşturucuya büyük darbe vuruldu. Uyuşturucunun Avrupa ülkelerine pazarlanmasında da etkin rol oynayan PKK’nın, yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar gelir elde ettiği bu finans kaynağının kurutulması için güvenlik güçlerince operasyonlar aralıksız yürütülüyor.

KAYNAKLAR KURUTULMALI

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşin, “Türkiye’nin terörle mücadele stratejisinin başarılı olabilmesi için mutlak suretle finans sağladığı diğer ülkelerin yargı, idari ve kolluk birimleriyle işbirliği yapması gerekir. Örgütün, milyar dolarla ifade edilen bir gelir kaynağı olduğunu biliyoruz. Bazı verilere göre Türkiye’nin savunma bütçesinden 20-25 milyar dolar yüksek olduğu söyleniyor. Bu özellikle kırsal alanda örgütün elini güçlendiriyor, insan kaynağının sürekli olmasını mümkün kılıyor” dedi.

AB’DEN 30 MİLYON AVRO

Avrupa Birliği (AB), PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmesine rağmen, örgüte kıta çapında serbest propaganda ve finans faaliyeti alanı sağlıyor. Türk istihbarat kaynakları, örgütün, Avrupa’dan organize suç faaliyeti gelirleri hariç yıllık 30 milyon avroyu “bağış” adı altında topladığını belirtiyor.