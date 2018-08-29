Terör örgütü PKK/PYD ABD'nin Suriye'den çıkmasını istemiyor

Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı ile sonlarına yaklaşan terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, bölgedeki mevcudiyetini devam ettirebilmek için ABD'nin de Suriye'den çıkmaması gerektiğini belirtiyor.

"ABD BÖLGEDE KALMALI"

Suriye'deki geçiş sürecinde rejime karşı bir baskı unsuru oluşturmak için ABD'nin sahadan ayrılmaması gerektiğini belirten YPG'li sözde üst düzey teröristler, bölgedeki unsurlarını kaybetmemek için ABD güvencesi altında kalmaları gerektiğini söylüyor.

Terör örgütü PKK/PYD'nin sözde yöneticisi Ahmet Abdüsselam, “Amerikalıların mevcudiyetinin devamı, rejimi taviz vermeye ve Suriye Demokratik Meclisi (SDM) ile ciddi bir müzakereye zorlayacaktır.” dedi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG MEHMETÇİK'TEN KORKUYOR

PKK/YPG'li teröristlerin bu açıklamayı yapmasındaki temel gerçek, Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve Türkiye'nin temizlediği bölgeler. Özellikle Türkiye sınırını terörden arındıran Mehmetçik, bir sonraki hedef olarak Kobani'yi belirlemiş, bu da Suriye'deki terör varlığının sonlandırılmasına yardım etti.

Terör örgütü PKK/YPG için yaklaşan sonu farkeden örgütün yöneticiler bu noktada ABD'nin kendilerini yarı yolda bırakmasından endişe ediyor, bölgeden tamamiyle silinmekten korkuyor.

(Türkiye Gazetesi)