PKK/PYD, Afrin’de ibadetleri yasakladı
Afrin'de ele geçirilen belgelerde PKK/PYD'nin halkın ibadet yapmasını engellediği ortaya çıkarıldı. Şehirde bulunan tüm cami ve kilise gibi kurumlar baskı altına alınarak tehdit edilmiş.
- İHA
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de PYD'nin sözde asayiş merkezinde kontrolleri altındaki bürolara ibadetlerin kısıtlanmasını öngören talimatları içeren belgeler ele geçirdi.
YAZILI VE SÖZLÜ DİNİ TEZAHÜRATLAR ENGELLENMİŞ
PYD'nin sözde asayiş merkezi tarafından yayımlanan bildirisinde, asayiş güçlerinin bütün camiler, kiliseler ve ibadet yerlerini takip etmesi, milislerin menfaatleri dışında güncel olaylarla ilgilenilmemesi, Özgür Suriye Ordusu ve Arap baharını öven konuşmaların yapılmaması, kamu alanlarında ve alışveriş merkezlerinde yazılı ve sözlü hiçbir dini tezahürat yapılmamasının istendiği kaydedildi.
DİNİ İÇERİKLİ KONULAR YASAKLANMIŞ
Yayınlanan bildiride, yöre halkından ölenlerin cenaze törenlerinde hoparlörlerin kullanılmaması, hoparlörle Kur'an ayetlerinin okunmaması, yalnızca milli Kürt şarkıların söylenmesi gerektiği yer alıyor. Bildiride, din görevlilerin ve milis kuvvetlerine mensup kişilerin dini görevlerini aleni olarak yapmamaları, ibadetlerin yaptıkları işi engellemesi durumunda ibadetleri terk etmeleri gerektiği kaydediliyor. Ele geçirilen bildiride, bu emirlerin kesinlikle uygulaması, askeri menfaatler dışında asla kimseye müsamaha edilmemesi haftalık olarak merkeze detaylı rapor verilmesi öngörülüyor.Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de PYD'nin sözde asayiş merkezinde kontrolleri altındaki bürolara ibadetlerin kısıtlanmasını öngören talimatları içeren belgeler ele geçirdi.
YAZILI VE SÖZLÜ DİNİ TEZAHÜRATLAR ENGELLENMİŞ
PYD'nin sözde asayiş merkezi tarafından yayımlanan bildirisinde, asayiş güçlerinin bütün camiler, kiliseler ve ibadet yerlerini takip etmesi, milislerin menfaatleri dışında güncel olaylarla ilgilenilmemesi, Özgür Suriye Ordusu ve Arap baharını öven konuşmaların yapılmaması, kamu alanlarında ve alışveriş merkezlerinde yazılı ve sözlü hiçbir dini tezahürat yapılmamasının istendiği kaydedildi.
DİNİ İÇERİKLİ KONULAR YASAKLANMIŞ
Yayınlanan bildiride, yöre halkından ölenlerin cenaze törenlerinde hoparlörlerin kullanılmaması, hoparlörle Kur'an ayetlerinin okunmaması, yalnızca milli Kürt şarkıların söylenmesi gerektiği yer alıyor. Bildiride, din görevlilerin ve milis kuvvetlerine mensup kişilerin dini görevlerini aleni olarak yapmamaları, ibadetlerin yaptıkları işi engellemesi durumunda ibadetleri terk etmeleri gerektiği kaydediliyor. Ele geçirilen bildiride, bu emirlerin kesinlikle uygulaması, askeri menfaatler dışında asla kimseye müsamaha edilmemesi haftalık olarak merkeze detaylı rapor verilmesi öngörülüyor.
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