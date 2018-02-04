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PKK-PYD teröristleri sivil kıyafetlerle yakalanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonun’da, PKK-PYD teröristlerinin sivil kıyafetlerle yakalanması dikkat çekiyor.

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Teröristlerin tek tek teslim olmaya başladığı operasyon bölgesinde, sivil görünümlü şahısların eşyaları incelendiğinde, el bombası, silah ve mermilerin yanı sıra, kendi askeri kıyafetleri de bulunuyor. Türk askerlerinin teslim aldığı bölgelerde yakalanan Kürt teröristin yanında çok miktarda mühimmat olması ve kendi askeri üniformasının bulunması, akıllarda vur-kaç taktiği ile yapılan saldırıları akla getirdi. Zaman zaman Kürt köylerindeki sivil vatandaşların arasına karışan keskin nişancı ve vur-kaç taktiği uyguladığı biliniyor.

En son Süngütepe’deki tank saldırısındaki teröristin de, sivillerin bulunduğu köyden TAV silahını ateşlemesi dikkat çekmişti.

 

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