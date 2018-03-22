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PKK/PYD'nin "çocuk savaşçıları" eğittiği kamp görüntülendi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde, hava harekatı ile imha edilen ve terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları eğittiği belirlenen eğitim kampı görüntülendi.

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YPG/PKK mensubu teröristlerin etkisiz hale getirildiği Afrin'de terörün de izleri bir bir siliniyor.

Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınmasının ardından, bölgede mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölge halkının en kısa sürede yeniden normal yaşamlarına dönmesi planlanıyor.

Öte yandan, teröristlerden arındırılan bölgede, daha önce hava harekatıyla yerle bir edilen terör kampları da görüntülenmeye başlandı.

Bunlardan biri de Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde bulunan eğitim kampı.

Yerle bir edilen kampın, harekat sırasında etkisiz hale getirilen teröristlerin üzerinde bulunan hafıza kartlarıyla ortaya çıkan, 13-17 yaş arası çocuk savaşçıların eğitildiği merkez olduğu belirlendi.

Geniş ve ormanlık bir alana kurulu kampta su kuyusundan atış alanına, yatakhaneden muhabere merkezine kadar çok sayıda bölüm bulunuyor.

Terör örgütü, kampta, zorla ailelerinden kaçırdığı çocuklara silahlı eğitim veriyordu.

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