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PKK'ya ait olduğu tahmin edilen 5 adet uzun namlulu silah ele geçirildi

Şanılurfa'da polis ekipleri, PKK'ya ait olduğu tahmin edilen ve toprağa gömülü halde bulunan 5 adet uzun namlulu silah ele geçirdi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle mücadele şube ekipleri, kent merkezinde bir arazide terör örgütü PKK’ya ait olduğu belirtilen 5 adet uzun namlulu silah ve bu silahlara ait şarjörler ele geçirdi. Silahlar balistik inceleme için Kriminal Daire Başkanlığına gönderilirken, toprağa gömülü olan silahların güvenlik güçlerine ve mülki erkanlara yönelik eylemlerde kullanılacağı belirtildi.
 
Örgüt üyelerinin yakalanması için başlatılan soruşturma sürüyor.

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