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54 uzun namlulu silah dürbünü ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir araçta 54 uzun namlulu silah dürbünü ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yapılan yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada PKK ya götürülmek istenilen 54 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirildi.  

Valilik tarafından yapılan açıklamada,"Güvenlik güçlerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

12.02.2017 günü İl Jandarma Komutanlığına bağlı Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan, sürücülüğünü A.Ö. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış şekilde Irak ülkesinden ülkemize geçirilmeye çalışılan PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 54 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah dürbünü, 62 adet AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silahına monte etmeye yarayan monte hamili ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2(iki) şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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