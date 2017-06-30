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PKK’ya katılım ayda 4-5 kişiye düştü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, güvenlik güçlerinin mücadelesi ve kararlılığının ardından terör örgütü PKK’ya katılımın ayda 5 kişiye kadar düştüğünü söyledi.

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PKK’nın en çok bölgede Kürt halkına zarar verdiğini, Suriye’deki uzantısı PYD ile birlikte Türkiye’de sansasyonel eylem için canlı bombalar gönderdiğini belirten Cevheri, güvenlik güçlerinin bu durumu engellediğini anlattı.  Cevheri, ek tedbir olarak Türkiye ile Suriye sınırına duvar örüldüğünü de hatırlattı.

DAHA NET GÖRÜLÜYOR

Yıllardır ülke ekonomisine de zarar veren PKK’nın gerçek yüzünün artık daha net görüldüğü için katılımın yok denecek düzeye gerilediğini belirten Cevheri, “Daha önceden ayda 400 ile 500 kişi terör örgütünün Kandil ve Suriye´deki kamplarına katılmak için giderken, şimdi bu durum tam tersine döndü. Ayda 4- 5 kişi örgüte katılmaya başladı” dedi.
 

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