PKK’ya kaynak aktaran “terör şebekesi” çökertildi

Sınır ötesi işbirlikçilerinin desteğiyle Türkiye'ye soktukları, terör örgütü PKK-KCK-YPG'nin kaçak sigaralarından elde ettikleri parayı 'mahalle muhtarının' döviz bürosunda aklayıp teröristlere kaynak olarak akıtan "terör şebekesi" çökertildi. Şırnak ve Siirt merkezli yürütülen eş zamanlı operasyonla döviz bürosu sahibi muhtarın da aralarında bulunduğu 14 terör destekçisi gözaltına alındı. Çökertilen şebekenin sigara kaçakçılığı yolu ile iki yılda 100 milyon dolar gelir elde ettiği ve şimdiye kadar yürütülen çalışmalarla bu paranın 10 milyon dolarının dağdaki teröristlere akıtıldığının belgelendiği öğrenildi. Döviz bürosunda yürütülen şüpheli işlemler üzerinde çalışmalar sürüyor.

DIŞ BAĞLANTILI ŞEBEKE

Gelen bir istihbaratı değerlendirip kapsamlı bir çalışma yürüten Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ve Şırnak İl Jandarma KOM birimleri şebekenin peşine düştü. Terör şebekesinin, Irak ve Suriye'deki işbirlikçileri aracılığıyla terör örgütü PKK'nın sigaralarını kaçak yollarla Türkiye'ye soktuğu belirlendi. Türkiye'de piyasaya sürdükleri kaçak sigaralardan elde ettikleri kayıt dışı parayı rahat dolaşıma sokup teröristlere kaynak olarak akıtmak isteyen şebeke, daha önce kurdukları dernek ve sivil toplum kuruluşu adı altındaki terör lobileri vasıtasıyla yaptıkları para aklama işlemini bu defa döviz bürosu üzerinden yürüttü.

PARAYI BÖYLE AKLADILAR

Mahalle muhtarının işlettiği döviz bürosunda suç geliri ile döviz bürosundaki paranın değiştirilmesi terör finansmanı aklamanın ilk adımı oldu. Böylece terörün finansında kullanılacak suç geliri kaynağından uzaklaştırıldı. Teröristlerin kaçak sigaradan elde ettiği kara para döviz bürosunun kendi adına açtığı banka hesabına yatırıldı ve buradan transfer edilerek aklama süreci gerçekleşti. Kayıtlı hale getirilen para terör örgütü PKK'ya finans kaynağı olarak aktarıldı.

HESAP HAREKETLERİ VAR

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayı titiz çalışma ile olgunlaştıran Jandarma, Şırnak ve Siirt merkezli operasyona dönüştürdü. Cizre, Silopi ve Uludere ilçelerinde 14 terör örgütü destekçisi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında döviz ve kuyumcu bürosu sahibi bir muhtar da bulunuyor. Terör şebekesinin son iki yılda sigara kaçakçılığından 100 milyon dolar gelir elde ettiği ve şimdiye kadar yürütülen çalışmalarla bu gelirden 10 milyon dolarının terör örgütü PKK-KCK-YPG'ye aktarıldığı saptandı. Operasyonda ele geçirilen çok sayıdaki dijital veri, banka dekontu, posta çeki ve hesap defterlerinin incelendiği öğrenildi. Terör örgütünü finansa eden önemli bir terör ayağının çökertildiği belirtilirken, gözaltına alınan terör destekçilerinin büyük miktarda hesap hareketliliklerinin bulunduğu tespit edildi.(Sabah)