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PKK/YPG'li teröristler hastaneyi bile bomba ile tuzaklamışlar

PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'den kaçarken hastaneyi bile mayın ve patlayıcı ile tuzakladıkları ortaya çıktı. Patlama esnasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 2 asker yaralanırken, çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile bozguna uğrayan PKK/YPG'li teröristlerin kaçarken hastaneyi bile mayın ve patlayıcı ile tuzakladıkları ortaya çıktı. Patlama esnasında Özgür Suriye Ordusu'ndan 2 asker yaralanırken, çıkan çatışmada 2 terörist öldürüldü. Teröristlerin cesetleri hastane bahçesinden dışarı çıkarılmadı.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Zeytin Dalı Harekatı sürerken bombalandığı iddiasıyla algı operasyonu yaptığı hastanenin görüntüsü insansız hava araçları tarafından görüntülenip bu oyun bozulmuştu.

Afrin Hastanesi'nin (Meşve Afrin) terör örgütü PKK/YPG'nin üs olarak kullandığı noktalardan birisi daha olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin kaçarken hastane binasını da tuzakladıkları patlama sonucu 2 Özgür Suriye askerinin yaralandığı, bu bölgede nöbet tutan 2 PKK/YPG'li teröristin ise çatışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Binanın eski binasının duvarları kısmen hasar görürken, 2 PKK/YPG'li teröristin cenazesi ise henüz alınmayarak bahçede bulunan bir konteynerde bekletiliyor.

Öte yandan, PKK/YPG'li teröristlerin binada tuttuğu PKK/YPG paçavraları, bayrakları ve Öcalan posterleri de ÖSO askerleri tarafından indirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ise bölgede mayın ve patlayıcı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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