Playcell ile yaz tatili çok eğlenceli

Çocuklar için hazırlanan online oyunların, onların hayal dünyasını zenginleştirmeye ek olarak bellek, görsel dikkat, kıyaslama, akıl yürütme, planlama, uzaysal algı gibi temel becerilerini desteklemeye yönelik geliştirilmesi gerektiği gelişim uzmanları tarafından her fırsatta belirtiliyor. Türkiye’nin Turkcell’i anne babaların da çocuklarıyla birlikte eğitici ve geliştirici oyunlar oynayabileceği Playcell’i, çocukların bireysel gelişimine destek olmak amacıyla hayata geçirdi.

İster mobil ister masa üstü cihazlardan kolayca ulaşılabilen Playcell’de, eğlenceli oyunların yanı sıra, çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıran, konsantrasyon becerilerini, yaratıcı düşünme ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olan eğitici oyunlar da bulunuyor.

“Boyama Zamanı” ile hayvanları tanı, el becerilerini geliştir

Playcell’de yer alan oyunlardan biri olan “Playcell Boyama Zamanı” ile çocuklar hem hayvanları öğreniyor hem de onları boyayarak becerilerini geliştiriyor. Ayrıca, çocuklar oyun içerisinde çizim alanını kullanarak resim yapıyor, kendi yarattıkları resimleri boyuyor ve isterlerse çıktısını alıp kendi yaratıcı eserlerini istedikleri her yerde sergileyebiliyor.

Otomobil yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spor oyunlarından zeka oyunlarına kadar farklı kategorilerde birbirinden renkli yüzlerce oyunun bir arada bulunduğu Playcell’e göz atmak için www.playcell.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Oyunlar 5-12 yaş grubuna yönelik geliştirilmiş olsa da büyük küçük tüm oyun severler Playcell'i ziyaret ederek, birbirinden eğlenceli ve ücretsiz oyunlara her an her yerden ulaşabilir, oyun oynama heyecanını web sitesinden, cihazlarının mobil ara yüzünden ya da ücretsiz Android Playcell uygulamasından yaşayabilir.