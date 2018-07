EGM son dakika POMEM PMYO lise polis alımı şartları boy kilo oranı PMYO POMEM yeni polis alımı ilanı 2018 pa.edu.tr

PMYO POMEM yeni polis alımı ilanı ne zaman yayımlanacak EGM son dakika POMEM PMYO 2 bin 500 polis alımı şartları ve koşulları nelerdir? 22. dönem POMEM sınav giriş yerleri boy-kilo endeksi nasıl hesaplanır? 22. dönem POMEM mülakat soru örnekleri ve cevapları nasıl? POMEM mülakatı ne zaman yapılacak? soruların yanıtları araştırılıyor. 22. dönem POMEM başvuruları kabul edilen öğrenci adayları için mülakat sınav yerleri ve tarihleri açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO için lise mezunu 2 bin 500 polis alımı yapılacak. İlanın yayımlanması bekleniyor. Alımlar Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO kapsamında yapılacak olup ilanın yayımlanması bekleniyor. Buna göre büyük ihtimal ile ilan üniversite sınavı sonucunun açıklanması, öğrencilerin sıralamalarının belirlenmesinden birkaç gün sonra Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden kamuoyuna duyurulması bekleniyor. İlanın yayımlanması ile ilk haberdar olmak istiyor ve aranacak şartların ne olduğu hakkında bilgi edinmek istiyorsanız star.com.tr adresimizi takip etmeniz yeterli olacaktır. 22. dönem POMEM sınav giriş yerleri bilgileri haberimizde. 22. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile aşağıdaki bağlantıdan sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. İçişleri Bakanlığı bünyesinde bulunmakta olan Emniyet Genel Müdürlüğü bilindiği üzere öğrenci ihtiyaçlarını Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden gerçekleştirmektedir. Lise mezunu polis alımları Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO kapsamında yapılmakta olup geçtiğimiz haftalarda Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda lise mezunu 2 bin 500 polis alımının yapılacağı vurgulanmıştı.



Buna göre lise mezunu polis alımları için öncelikle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM'nin üniversite sınavı yapması adayların puanlarını ve sıralamalarını açıklaması beklenmektedir. Buna göre geçtiğimiz 30 Haziran tarihinde ilk üniversite sınavı yapıldı ve şimdi tüm gözler Polis Akademisi Başkanlığına çevrildi.



22. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SINAV GİRİŞ YERLERİ VE TARİHLERİ



Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında şahsen başvuruları kabul edilip, ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik sınavı aşamasında başarılı olarak Mülakat Sınavı aşamasına girmeye hak kazanan adayların Mülakat Sınavına nerede ve hangi tarihte alınacaklarını T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile aşağıdaki bağlantıdan sorgu yapmak suretiyle öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav giriş duyurusu tebliğ niteliğindedir.







Adaylar Mülakat Sınavına gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ve “Nüfus Cüzdanının” aslını yanlarında getireceklerdir.Ayrıca Sınav Giriş Belgesi üzerinde belirtilen sınav tarihi ile sınav yerinde hazır bulunacaklardır.





Mülakat Sınavı sonuçları ileriki bir tarihte Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden adaylara duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların Sınav Merkezlerine girişte yanlarında cep telefonu, ses ve görüntü kayıt cihazı veya bunlara benzer değişik elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.



Geçtiğimiz sene Polis Meslek Yüksek Okullarına 2500 alım yapılmıştı. Geçtiğimiz sene ise eğitimlere 9 Eylül tarihinde başlanmıştı. Bu sene sınav sistemi değişti ve Polis Meslek Yüksek Okullarına alımlar Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) üzerinden yapılacak ve Temel Yeterlilik sınavı sonuçları 31 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Polis Meslek Yüksek Okulları başvurularının da 31 Temmuz 2018'den sonra yapılması bekleniyor. Sürecin hızlı bir şekilde yapılması ile PMYO eğitimlerine Eylül ayında başlanacak. Adayların Polis Meslek Yüksek okullarına başvuruda bulunabilmek için Temel Yeterlilik Sınavında belirlenen baraj puanını aşmaları gerekiyor ancak henüz bir baraj puanı belirlenmiş ve açıklanmış değil. Polis Meslek Yüksek Okulu kılavuzu açıklandığında baraj puanı da açıklanmış olacak. Polis Meslek Yüksek Okulu Kılavuzunun da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.



2 BİN 500 POLİS ALINACAK



Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı lise mezunu 2 bin 500 polis alımı gerçekleştirecek. 2 bin 500 polis alımı ilanı yayımlandığında sizleri konu hakkında bilgilendireceğiz.







23. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI NEDİR?



Polis Akademisi tarafından yapılan duyuruda 23. Dönem POMEM başvuru tarihi, yapılan duyuruda şu şekilde açıklandı; Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir.



Dönem POMEM başvuru tarihi ile başvuru şartları açıklandığı vakit sizlere en kısa zamanda sitemizde yayınlayacağız. POMEM başvuru şartları 23. Dönem için henüz açıklanmadı fakat aşağıdaki daha önceki dönemler için açıklanan şartlara göz atabilirsiniz.



POMEM BAŞVURU ŞARTLARI



POMEM’lere başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.



a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)



c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)



d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)



e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,



f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.)



(Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.



g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;



1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,



2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,



ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,





h) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)



ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,



i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,



j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,



k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.



l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.



BOY VE KİLO ŞARTI NEDİR?



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır



Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir.



KAÇ POLİS ALINACAK?



PMYO’lara her yıl ortalama 250’si bayan, 2250’si erkek olmak üzere toplamda 2500 polis alımı yapılmaktadır.



POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) HAKKINDA GENEL BİLGİLER



POMEM’lerde eğitim-öğretim, parasız yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sağlık giderleri ile diğer istihkakları Devletçe karşılanır.



POMEM’deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.



POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.



Kimler sözlü mülakata çağrılacak?

Sınavların ilk aşamasında başarılı olan tüm adaylar sözlü mülakata davet edilecekler.

21. Dönem POMEM Sözlü Mülakat Soruları

21. dönem mülakatları başladığı zaman, ziyaretçilerimizden ve internet ortamında paylaşılan soruları, bizlere ulaştığı anda burada bulabilirsiniz. Sorular, hızlı şekilde bu konuda paylaşılacaktır.

20. Dönem Pomem Mülakat Sorularından Bazıları

-Hukuk sistemini kim yönetir?

-Ailenin önemi nedir?

– Bayrağında hilal resmi olan 5 ülke sayınız?

– İsrail bize dost devlet mi yoksa düşman mı?

– İsrailin dini nedir?

– Yavru vatan nedir?

– TOPRAK ÇEŞİTLERİ?

-Türklerin islamiyeti kabul etmesinde eski inanışların nasıl bir etkisi olmuştur?

-Hukuk üstün olmayan bir ülkede hangi problemler olur?

-Üniter devlet nedir?

-Türkçenin resmi dil olduğu 4 ülke sayınız.

– Neden polis olmak istiyorsunuz?

– 15 temmuz nedir ne düşünüyorsunuz?

– Sosyolojiye dayanarak cemiyeti açıklayın.

– İç turizmi canlandırmak için neler yapılmalıdır?

– İş hayatında koordinasyon nedir?

– Hukuki olay nedir?

– Anayasa mahkemesinin görevleri nelerdir?

– Toplumsal sermaye nedir?

– Akdeniz ikliminin özellikleri nelerdir?

– Demokrasi nedir?

– Güçler ayrılığı nedir?

– Türkiye’nin coğrafi konumunun tarım ve hayvancılığa etkisi.

– Ohal ve sıkıyönetim arasındaki farklar nelerdir?

– Organize suç nedir?

– Akil insan nedir?

– Terör örgütlerinin amaçları nelerdir?

– Kan bağışının önemi nedir?

– Batı dünyasında yabancı düşmanlığı hakkında ne düşünüyorsunuz?

– Gelir dağılımındaki düzensizlik nedir?

– Feodalite nedir?

– Brexit nedir?

– Bilgi edinme hakkı nedir?

– Toplumsal sınıflandırma nedir?

– Popüler kültür nedir?

– Parayı zaptetmek deliyi zaptetmekten zordur kelimesinden ne anlıyorsunuz?

– Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünü açıklayın.

– Türkiye’nin 2023 hedefleri nelerdir?

– Uyuşmazlık mahkemesi nedir?

– Nükleer enerji hakkında ne düşünüyorsunuz?

– İş güvenliği nedir?

– Türkiye de en uzun gündüz ve gece ne zamandır?

– Modernizm nedir?

– Deyim ve atasözü arasındaki fark nedir?

-Nasıl bağkurlu olunur?

-Üniversitede hangi yurtlarda kaldın?

-Anne babanın mesleği nedir?

-Kanarya adaları bayrağındaki hayvan nedir?

-17-25 Aralık hakkında ne biliyorsun?

-Mit tırları hakkında ne biliyorsun?

2017 PAEM Mülakatında Çıkmış Sorulardan Bazıları

Başkanlık sistemi nedir?

PYD nedir? Hakkında bildiklerinizi anlatınız.

Polislik mesleğinde amir olmaya talip biri olarak, bu mesleğin önemini anlatır mısın?

Türkiye’de yer alan adli kolluk kuvvetleri nelerdir?

Türkiye’de yer alan idari kolluk kuvvetleri nelerdir?

Polis Akademisi’nin vizyonu nedir?

Polis Akademisi’nin misyonu nedir?

İnsan hakları hakkında bilgi veriniz.

Biyolojik delil nedir?

Cumhurbaşkanı neden bütçe kanununu veto edemez?

Kimyasal reaksiyon nedir?

Floresan ampulleri içindeki beyaz toz hangi maddedir?

Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş amacı nedir?

Robotların insan hayatına olumlu etkilerinden bahsediniz.

Dijital delil nedir?

Yunanistan ve Türkiye arasında karasuları mil sorunu nedir?

Meclis soruşturması nedir?

İki taraflı ajan ne demektir?

NATO nedir?

Sponsor nedir?

Öz yönetim nedir ?

1982 anayasası ilk 3 maddesi nedir?

Öz savunma nedir?

Modernizm nedir?

Balkan savaşları hakkında bilgi veriniz.

Üniversitede hangi okula gittin? Hangi yurtlarda kaldın?

Anne-baba mesleği nedir? Nerelisin?

1942 Varlık Vergisi Kanunu hakkında bilgi veriniz.

Fiil ehliyeti nedir?

“Bir elin nesi var iki elin sesi var.” atasözünü açıklayınız. Bu tarz atasözleri adaylara bolca sorulmaktadır.

Parlâmento kararları nedir?

Türkiye anayasalarını sayınız.

Terör örgütleri neden küçük çocukları hedef alırlar?

Terör örgütleri (DAEŞ, PYD, PKK vs.) nasıl engellenir?

Enflasyon nedir?

Tanık ne demektir?

Tanıklık ne demektir?

Sanık ne demektir?

Şeyh uçmaz mürit uçurur sözünü açıklayınız.

Sanal organizasyon nedir?

İrad-ı Cedid nedir?

Patent nedir?

Küreselleşme nedir?

Yönetim ne demektir?

Algı operasyonu nedir?

Fikri mülkiyet nedir?

Weber’e göre ideal bürokrasi nedir?

Sözsüz iletişim nedir?

Vaka-i Hayriye nedir?

İletişim sürecini etkileyen olumsuz faktörler nelerdir?

Sınırda kişilik bozukluğu nedir?

Enformasyon savaşı nedir?

Siber alan nedir?

İstibharat nedir?

İstihbarat türleri nelerdir?

Dijital veri nedir?

Hümanizm nedir?

Atom bombaları, hangi şehirlere atılmıştır?

Enflasyon nedir?

Devalüasyon nedir?

Siber terörizm nedir?

İnternet ve sosyal medyanın günümüzdeki yeri nedir?

Devletler hangi unsurlardan oluşur?

Greenpeace hakkında bilginiz nedir?

Ceza muhakemesi nedir?

Wikipedia nedir?

Sanat sanat içindir sözünü açıklayınız.

Suçun unsurları nelerdir?

Tek yönlü iletişim nedir?

Hukuk dilinde savunma nedir?

Kitle nedir?

550 vekil sayısının 600’e yükseltilmesinin faydası nedir?

Denetim nedir?

2017 PMYO Mülakatlarında çıkan sorular(23.06 son güncelleme):

Ulufe nedir?

Kitle nedir?

AİHM nedir ve ne görevi yapar?

Sened-i ittifak nedir?

Polisin medya ile ilişkisi nasıl olmalıdır? Olumsuz yansıyan durumlarda nasıl bir tutum sergilemelidir?

Ülke nedir? Neyi kapsar?

Arap baharı hakkında ne düşünüyorsun?

Terör örgütlerine örnekler veriniz.

Şiddet nedir?

Halkın devlete olan güvenini nasıl temin edersiniz ?

Toplumun birbirine karşı güvenini nasıl sağlarsınız?

Devlet malı nedir?

Sizce bir polis sosyoloji bilmeli midir? Nedenleriyle açıklayınız.

Rasyonalizm nedir?

Yetkiniz olsa, yönetimde nasıl değişiklikler yaparsınız?

Lider nedir?

Sivil toplum örgütü nedir? Açıklayınız.

Lüksün içinde suç vardır ne demektir?

Aklı cesaretinle kullan söz öbeğinden ne anlıyorsun?

Türkiye’nin kara sınırı bulunan ülkeler nelerdir?

Hayatta çıkmaza düştüğünü hiç düşündün mü?

Eğitim nedir? Amaçları nelerdir?

Davranış nedir?

Peyzaj nedir?

Sanata yardımcı bilim dalları nelerdir?

Farklı atasözleri sorulmakta ve anlamını açıklamanız istenmekte…

Kültür kavramı nedir?

Erdem nedir?

Avrupa birliği neden kuruldu?

Beden dili nedir?

Polis olmasan ne olurdun?

Tarikat ve mezhepler hakkındaki görüşün nedir?

Sosyal devlet nedir?

İki tane polisiye dizi söyleyin : )

Hırsızlık nedir?

Din ve doğa ile ilgili sorular ağırlıklı…

Bir insanın hakları nelerdir?

Ben kafana silah dayasam hangi hakkını elinden almış olurum?

Organik madde nedir?

Türkiye’nin bölgeleri nelerdir?

Türkiye’nin komşuları kimlerdir?

Mimar Sinan kimdir?

Nerelisin? Kendini anlatır mısın?

Cinsiyet ayrımcılığı hakkında bilgi veriniz?

Neden polis olmak istiyorsun?

Hangi üniversitede okudun? Hangi yurtlarda kaldın?

Sence iletişim nedir?

Empati yeteneği olan biri misin?

Beyin göçü nedir?

Beden dili sence nedir?

G20 nedir? Hangi ülkeler var?

Başkanlık sistemi ile hangi yönetim aracı kalktı?

BM ne zaman kuruldu? Türkiye ne zaman katıldı?

Hangi dersanelere gittiniz?