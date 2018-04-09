Polatlı darbe davasında son savunmalar alınıyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın Polatlı ilçesindeki 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okul Komutanlığındaki eylemlere ilişkin, 328 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Üsteğmen Necmettin Çınar ile astsubaylar Ata Gümüş, Cengiz Karabacak ve Rıfkı Seyhan Cumhuriyet Savcısı'nın esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yaptı.

Darbe girişiminden yer almadıklarını iddia eden sanıklar, davanın geldiği aşamada suçsuz olduklarının ortaya çıktığını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Böylece 28 Şubat'ta başlayan davanın bugüne kadar görülen duruşmalarında aralarında tutuksuz sanıkların da bulunduğu 257 kişi son savunmasını tamamladı.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında, 265 sanığın "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını, 62 er ve erbaş ile bir sivil memurun ise beraatini istemişti.