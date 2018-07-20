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Polis Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmalarını deşifre etti! Detaylar mide bulandırdı!

Adnan Oktar örgütünün deşifre olmamak için telefondan şifreli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre şifreli konuşmalarda iğrenç detaylar var.

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Adnan Oktar örgütüne operasyonda mide bulandıran detaylara bir yenisi daha eklendi... Örgütün deşifre olmamak için telefondan şifreli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına giren detaylara göre şifreli konuşmalarda iğrenç detaylar var.

İŞTE ADNAN OKTAR ÖRGÜTÜNÜN ŞİFRELİ KONUŞMALARI

Ailem çağırıyor: Adnan Oktar çağırıyor

Teyzem çağırdı:  Çok acil Adnan Oktar çağırdı

Dondurma yedik: Mağdur kızla … yaptık

10 kilo et geldi : 10 bin tl örgüte para geldi

100 kilo toprak geldi : 100 bın tl çek geldi

Arkasından dedikodu yaptık: Mağdur kızla… yaptık.

Dragos'da buluşalım: Adnan Oktar'ın evinde buluşalım.

Hep beraber yemek yedik: Grup …. yaptık

Yemek midesini bozdu: Mağdur grup …. yapmadı

Telefonla konuştunuz mu?: Mağdur kızı kaydettiniz mi?

Müsaitse el öpmeye geleceğiz amcamın: Adnan Oktar'a kız getiren müridin verdiği haber

Arkadaşımın paltosu yok: Kızın Adnan Oktar'a sunulmaya hazır olması

Polis yaklaşık 400 kelime ve cümleden oluşan bu şifreli konuşmayı çözümleyerek soruşturma dosyasına sundu.

Kaynak: SABAH

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