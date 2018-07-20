Polis Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmalarını deşifre etti! Detaylar mide bulandırdı! Adnan Oktar örgütünün deşifre olmamak için telefondan şifreli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına giren detaylara göre şifreli konuşmalarda iğrenç detaylar var.