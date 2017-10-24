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Polis Akademisi Sınavı soruşturmasında 18 tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos 2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı'nın sorularının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verilmesine ilişkin operasyonda, 18 kişi tutuklandı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın 5.  operasyonu kapsamında, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  gözaltına alınan 38 şüpheliden 22'si, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye  getirildi.
 
Ankara Adliyesi'nde, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade  veren şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılma, 20'si ise  tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
 
Nöbetçi hakimlik, sorgulanan şüphelilerden 18'inin tutuklanmasına,  dördünün ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest  bırakılmasına karar verdi.
 
Şüphelilerden geri kalan 16'sının etkin pişmanlık hükümleri kapsamında  ifade verdiği, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını nasıl ve kimlerden  aldıklarını itiraf ettikleri öğrenildi.
 
Firari 18 şüphelinin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği  kaydedildi.
 
Soruşturma
Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 17 Ağustos  2012'de yapılan Polis Akademisi Giriş Sınavı'nın sorularının FETÖ/PDY  mensuplarınca sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere  verilmesine ilişkin 5. operasyonda 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
 
Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 kişi  gözaltına alınmış, 18 kişi adreslerinde bulunamamıştı.

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