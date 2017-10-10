Polis Akademisi sorularını çalan 36 şüpheli gözaltına alındı Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2012 Polis Akademisi sınavı sorularını temin ederek sınavı kazandığı belirlenen ve 2015'te Akademi ile ilişikleri kesilen 36 şüpheli gözaltına alındı.