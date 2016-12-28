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'Polis amcam üşüyor' diye ağlayan çocuk polis amcasıyla buluştu

Mersin'de görevli trafik polisi Ziya Meral, yaklaşık 1 yıl önce 'Polis amcam üşüyor' diyerek göyaşı döken 7 yaşında Ali Keman Demir ile Polis memuru Meral bir araya geldi.

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Mersin'de görevli trafik polisi Ziya Meral, yaklaşık 1 yıl önce "Polis amcam üşüyor" diyerek kendisine sarılıp ağlayan çocuğu evinde ziyaret etti.

Ailesiyle bir ziyaretten dönerken kavşakta uygulama yapan trafik polisini görerek "polis amcam üşüyor" diye gözyaşı döken ve o ana ilişkin görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 7 yaşındaki Ali Kemal Demir ile tesadüf eseri adresini öğrenen polis memuru Ziya Meral bir araya geldi.

Meral, evinde ziyarete gittiği ve kendisini kapıdan karşılayan çocuğa polis beresi ve tişörtü hediye etti.

Böyle vatan evlatları varken, bu ülkeyi kimse bölemez

Ziya Meral, yaptığı açıklamada, geçen yıl uygulama sırasında ellerinin üşüdüğünü, ailesiyle yoldan geçen Ali Kemal'in de kendisini gördüğünü anlattı.

Çocuğun eve gidene kadar "polis amcam üşüyor" diye ağlaması üzerine ailesinin çocuğu yanına getirdiğini belirten Meral "Yanıma geldiğinde ağlıyordu. Biz de orada duygulandık. Üzülmesin diye ben ağlamadım. Kendisini sarılarak teselli ettim. 'Polis amcam üşüyor' diye ağlayan çocuk dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bizim ülkemize mahsustur. Bunun gibi vatan evlatları varken, bu ülkeyi kimse bölemez." diye konuştu.

Trafik polisi Meral, o günden sonra ailenin adresine ulaşmaya çalıştığını aktararak, "Bir tanıdık aracılığıyla tesadüfen adrese ulaşabildim. Üzerinden tam 1 yıl geçmiş. Geç oldu ama o çocukla hasret giderdik." dedi.

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