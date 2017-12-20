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Polis aracına çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Konya'da polis aracına çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

  • AA/İHA
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Konya'da polis aracına çarpan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Gökhan G. yönetimindeki 42 HY 508 plakalı hafif ticari araç Merkez Karatay ilçesi Piri Esat Caddesi'nde devriye görevini sürdüren polis aracına çarptı.

Kaçan sürücünün aracı kovalamaca sonucu Akabe Mahallesi Adana Çevreyolu Caddesi'nde durduruldu.

Yapılan ölçümde sürücü Gökhan G'nin (28), 20 promil alkollü olduğu, ayrıca ehliyetine daha önce aynı suçtan el konulduğu belirlendi.

Trafik ekiplerince 5 bin 700 lira para cezası kesilen sürücünün aracı trafikten men edildi.

Gökhan G, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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