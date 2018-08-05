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Polis, araçlarda değerli eşya bırakanları 'şaka ceza' ile uyardı

Antalya'nın Kemer ilçesinde polis ekipleri, kıymetli eşyalarını araçlarında bırakıp giden sürücüleri 'şaka ceza' uygulamasıyla uyardı.

  • DHA
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Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle sahil bandında araçlarında değerli eşya bırakıp giden sürücüleri uyarmak için çalışma yaptı. Araçlardan zaman zaman hırsızlık yaşanması nedeniyle yapılan çalışmada polis ekipleri, aracında değerli eşya bırakıp ayrılan sürücülere 'şaka ceza' makbuzu kesti. Üst kısmında araç bilgilerinin ve kural ihlalinin nedeni ile 'Bu bir ceza makbuzu değildir, uyarıdır' yazısı bulunan makbuzu uyarı amaçlı bırakan polis ekipleri, vatandaşları heyecanlandırdı.

Ekipler, 'şaka ceza' uygulaması yaptığı aracının tüm kapılarını açık şekilde uyuyan bir tur midibüsü sürücüsünü de uyardı. Sileceklerine konulan makbuzu dahi fark etmeyen sürücü, uygulama yapan komiser Cemal Akkartal tarafından 'Günaydın' denilerek uyandırıldı. Akkartal, sürücüye uygulama hakkında bilgi vererek güvenlik tedbirlerini alması konusunda uyarıda bulundu.

Uygulama hakkında bilgi veren polis memuru Sevcan Sarıca Beneklioğlu ise, "Vatandaşlarda farkındalık oluşturmak için 'şaka ceza' uygulaması yapıyoruz. Ceza makbuzu şeklinde broşür hazırladık. Uygulamanın temelinde, araçlarını sahil bandında bırakıp denize giden vatandaşları, araçlarının ön gözünde ve görünür yerlerinde kıymetli eşya bırakmamalarını sağlamak" dedi.

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