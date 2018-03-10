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Polis, Cerablus’ta terör örgütü PKK'nın patlayıcı yüklediği aracı yakaladı

Cerablus polisi, kalabalık bir alana doğru giden aracı kontrol noktasında durdurarak yaptığı incelemede PKK tarafından içine patlayıcı yüklenmiş olduğunu tespit etti.

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Cerablus Kuzey Polis Tugayı, önceki gün PKK/PYD kontrolünde bulunan Münbiç’ten Cerablus’a gelen bir aracı kontrol ettiklerinde içine patlayıcı madde yerleştirilmiş olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.
 
Polis, PKK’nin kontrolünde bulunan bölgelerden geçerken arabalarına el konulan ve daha sonra serbest bırakılan vatandaşların arabalarını kontrol etmeleri gerektiğini, şüpheli bir durumda hemen polise veya Özgür Suriye Ordusu yetkililerine bilgi verilmesi uyarısında bulunduğunu açıkladı. Polis, Fırat Kalkanı bölgesinde vatandaşların bilgileri dışında araçlarına patlayıcı yüklenmiş olan bu tür uygulamaya birkaç kez daha rastlandığını söyledi.
 
Arabasına bomba yerleştirilen Hazem Mevlüt, “Ben Deyr Zur’dan Hazım Mevlüt. Ben Azez’e gitmek için buradan çıktım. PKK’lılar evraklarımın düzensiz olduğunu söyleyip aracıma el koydular. Beni bir süre tuttuktan sonra serbest bıraktılar. Daha sonra aracıma patlayıcı madde yerleştirdiklerini polisten öğrendim dedi. Özgür Suriye Ordusunun patlayıcı uzmanları patlayıcı maddeyi aracımdan çıkardı. Aksi halde ben ve etrafımdaki insanlar hayatlarını kaybedeceklerdi” dedi

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