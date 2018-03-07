Polis, DHKP-C bağlantılı derginin merkezinde sürgülü 7 çelik kapı ile karşılaştı

Edinilen bilgilere göre İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah saatlerinde terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu öne sürülen ‘Yürüyüş’ adlı dergiye operasyon düzenlemiş, derginin Sultangazi’deki merkezine yapılan baskına havadan polis helikopteri de destek vermişti. Turgut O. adlı zanlının gözaltına alındığı baskından çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Operasyonda aynı girişte yer alan 7 ayrı çelik kapı dikkat çekiyor. Örgütün kontrolünde hareket ettiği belirlenen derginin merkezinde yer alan demir sürgülü çelik kapılar, polisi de şaşkına çevirirken, kapıların demir ve çelikten yapıldığı görülüyor. Terör polisleri daha önceki yapılan operasyonların aksine kapıları kırarak değil itfaiyenin yardımıyla camlardan derginin merkezine girilebildi. Görüntülerde, operasyonun başlamasıyla birlikte girişten itibaren merdiven katına kadar tüm odaların çelik kapılarla kapatıldığı yer alıyor.

Öte yandan operasyon dosyasında yer alan bilgilere göre DHKP-C çizgisinde yayın yapan derginin, örgütün merkezi ile şifreli talimatları bu dergi üzerinden örgüt üyelerine ilettiği ileri sürüldü.