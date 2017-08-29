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Polis Diyarbakır Sur esnafını hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyardı

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla huzurun sağlandığı Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde emniyet güçleri esnafı hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı uyardı.

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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik, Asayiş ile Kaçakçılık ve Organize İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Sur ilçesinde yoğunluğun fazla olduğu Gazi Caddesi'nde dolandırıcılığı önlemek amacıyla çalışma yaptı.
 
Esnaf ve vatandaşlara bayram tatili boyunca hırsızlık ile dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gereken bilgilerin yer aldığı broşür dağıtan ekipler, şüphelenilen durumlarda polis imdat hattının aramasını istedi.
 
Yürürken çantaların vücutlara yakın tutulması, yüklü miktarda para taşınmaması, alışverişlerin banka kartlarıyla yapılmasına özen gösterilmesini isteyen polis, sosyal medya hesaplarında evde bulunulmadığına ilişkin paylaşımlarda bulunulmamasına dikkat edilmesini talep etti.
 
Esnaf Resul Demir, Sur ilçesinin güvenli hale geldiği için mutlu olduklarını, 5 ay boyunca dükkanlarını açamadıklarını anlatarak, şunları söyledi:
 
"Huzurlu bir şekilde işimizi yapıyoruz. Polisler dolandırıcılık ve hırsızlığın önlenmesi konusunda bize broşür dağıttı. Broşürde bilgilenmemiz açısından çok önemli bilgilere yer verilmiş. Hırsızlık ve dolandırılıcılık konusunda esnaf ve vatandaşa uyarıda bulundukları için polislere teşekkür ediyoruz."
 
Hasan Yıldırım da devlet ile halk arasında olumlu bağ oluşturması konusunda güzel bir uygulama yapıldığını dile getirdi.
 
Bu tarz uygulamaların daha sık yapılması gerektiğini isteyen Yıldırım, "Polislerin bu şekilde halkın yanında olması hırsız ve dolandırıcıları tedirginleştiriyor. Bu uygulamalar devletin halkın yanında olduğunu gösteriyor." dedi.

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