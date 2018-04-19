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Edirne'de polis 'dur' ihtarına uymayan araca ateş açtı

Edirne'de kontrol noktasından kaçtığı için ateş edilerek durdurulmak istenen otomobilin sürücüsü yaralandı. Terk edilmiş halde bulunan otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki kişi, saklandıkları evde yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, gelen bir ihbar üzerine terör olaylarına karıştığı iddia edilen bir aracı aramaya başladı.

Kıyık mevkisinde kontrol noktası kuran polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Ekipler, sürücünün uyarılara aldırış etmemesi üzerine havaya ateş açtı. Daha sonra, "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracına ateş eden polis ekipleri, otomobili takibe başladı.

Takip sonunda, söz konusu araç bir apartmanın önünde terk edilmiş şekilde bulundu. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsünü ve yanındaki 2 şüpheliyi saklandıkları evde yakaladı.

Sürücü D.Ş, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer şüpheliler ise gözaltına alındı.

 

Olayla ilgili çalışma devam ediyor.

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